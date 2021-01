Simeri: “Era destino che approdassi all’Ascoli, sono qui grazie al DS Polito”

Attraverso i canali ufficiali dell'Ascoli arrivano le prime parole da calciatore del club bianconero di Simone Simeri, attaccante appena prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Bari: “A Bari quest’anno non ho avuto lo spazio che avrei voluto e che forse avrei anche meritato, così quando l’Ascoli mi ha cercato ho accettato con entusiasmo, non potevo rifiutare la chiamata del Direttore Sportivo Polito, che conosco per averlo avuto nell’esperienza a Castellammare. Conoscendo il suo modo di lavorare credo che Ascoli sia l’esperienza giusta per me e per cimentarmi per la prima volta in Serie B. Con l’Ascoli ci eravamo sfiorati tre anni fa, quando ero in ritiro col Novara in Serie B, ricordo che ci fu un interessamento del club bianconero, allenato da Vivarini, ma poi non se ne fece più niente. Iniziò il mio percorso al Bari, ma avevo solo rimandato di qualche anno il mio approdo all’Ascoli, che evidentemente era nel mio destino. Di Ascoli come Società e piazza mi hanno parlato benissimo due ex ora al Bari, Antenucci e Andreoni, mi hanno detto che qui si vive solo di calcio e questo non può che caricarmi. Della squadra attuale conosco solo Pucino per aver fatto il settore giovanile del Napoli, anche se lui è più grande di me; tutti gli altri li conosco ovviamente di nome.

Sono un attaccante che ama molto fraseggiare col compagno di reparto, posso ricoprire i ruoli di prima o seconda punta e faccio della forza fisica e dell’agonismo le mie qualità principali. Al di là della categoria, da sei anni vado in doppia cifra. Non mi sono prefissato un obiettivo in termini di realizzazioni, ma questi mesi sono per me importanti perché se a fine anno l’Ascoli mi riscatterà vorrà dire che ho fatto bene e che la squadra ha mantenuto la categoria. Ho grande entusiasmo e voglia di poter dare il mio contributo”.