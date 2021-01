SPAL, Marino: "Abbiamo concesso pochissimo al Monza, su Paloschi rigore tutta la vita"

La Spal pareggia nel big match della prima giornata di ritorno in Serie B contro il Monza e si mantiene in piena corsa per la lotta promozione, rimanendo ad un solo punto di distanza dal terzo posto, occupato proprio dai brianzoli. "Buonissimo l'approccio, quando siamo andati sotto abbiamo avuto qualche momento di sbandamento che non doveva capitare- ha detto il tecnico degli estensi Pasquale Marino in conferenza stampa post partita-. Il Monza ha trovato il gol sulla prima vera occasione, noi siamo entrati in campo con il piglio giusto e credo si sia visto. Abbiamo cercato di fare possesso nella loro metà campo, il primo tempo è stato molto equilibrato. Nella seconda frazione secondo me li abbiamo messi sotto di più, Berisha non ha fatto neanche una parata oggi: riuscire a limitare i tiri di una corazzata come il Monza credo non sia da tutti. Abbiamo inserito anche Mora oggi dall'inizio, non giocava da più di un mese e avrà bisogno di tempo per poter reggere novanta minuti. In questo match ne ha fatti sessanta e migliorerà di partita in partita, sappiamo cosa ci può dare. Abbiamo fatto una bellissima azione sul gol di Valoti dopo aver cambiato lato un paio di volte: il ragazzo si è inserito con i tempi giusti come sa fare e anche oggi è stato bravo a sfruttarlo.

E poi c'è anche il rammarico perchè abbiamo avuto qualche buona opportunità per poterla vincere. Contatto dubbio Bettella Paloschi? Per me era rigore tutta la vita. Anche su Strefezza c'era un fallo da espulsione: all'andata per molto meno ci hanno fischiato un rigore contro. Nonostante questo noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione e a continuare così in campionato".