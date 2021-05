Spal, Rastelli: "In ritiro da stasera, dobbiamo trovare la forza mentale per superare le difficoltà"

Al termine della gara del Rigamonti, che ha visto il Brescia prevalere sulla SPAL, il tecnico dei ferraresi Massimo Rastelli ha commentato in zona mista la prestazione della squadra:

"Non possiamo essere soddisfatti né per il risultato né per la prestazione. E' vero che abbiamo fatto la partita e creato tante occasioni, 3 o 4 veramente nitide, ma siamo venuti a mancare nella lettura dei momenti della gara dove c'era da essere più attenti e più cattivi, soprattutto all'inizio, in cui su 5 calci d'angolo le hanno prese quasi sempre gli avversari. Nel momento in cui abbiamo riaperto la partita serviva più determinazione nel cercare il 2-2. Tante volte siamo arrivati negli ultimi 20 metri senza andare al cross o tirare in porta quando c'era la possibilità. Io sono, come tutta la società, molto amareggiato per questo tipo di risultato e di prestazione. Per cercare di trovare una soluzione e non rischiare di perdere la possibilità dei play-off, da stasera andremo in ritiro fino al 10 maggio. Dovremo cercare tutti insieme una soluzione a questo momento difficile."

I tre gol subiti sono dettati da disattenzioni?

"Parliamo sempre di squadra, il primo gol è nato da calcio d'angolo dove abbiamo perso la marcatura. Berisha aveva fatto un ottimo intervento, poi è arrivato prima l'avversario. Sul secondo gol c'è stato un piccolo errore che non siamo riusciti a rimediare e sul terzo eravamo un po' sbilanciati. Abbiamo permesso al Brescia di chiudere definitivamente la partita. Quando prendi gol ci sono degli errori, dobbiamo essere bravi a rimediare a qualche errore personale o dei compagni."

Ora arriva il Frosinone.

"Sappiamo che giocheremo ogni tre giorni, ci sarà da recuperare le energie fisiche e nervose, per poi preparare la gara successiva. Non c'è tempo di allenarsi e preparare niente di particolare, sarà fondamentale per ognuno di noi trovare dentro di sé quelle motivazioni, quelle risorse, e soprattutto quella forza mentale per andare oltre i propri limiti e le difficoltà che stiamo affrontando in questo momento".