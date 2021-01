SPAL, si lavora a uno scambio di centrocampisti con il Crotone: Murgia per Petriccione

La SPAL va alla caccia di rinforzi in mezzo al campo e in attesa di annunciare il ritorno di Luca Mora dallo Spezia sta lavorando con un altro club di massima serie a uno scambio. Il club estense avrebbe infatti messo gli occhi su Jacopo Petriccione per arrivare al quale sarebbe disposto a mettere sul piatto Alessandro Murgia. Al momento però, come riporta La Gazzetta dello Sport, le parti non stanno riuscendo a definire i dettagli dell'accordo.