TMW Spezia, assente Radunovic: affaticamento muscolare per il portiere degli Aquilotti

Assenza dell'ultima ora per lo Spezia. La squadra di Luca D'Angelo scenderà in campo alle ore 12.30 a Catanzaro per dare continuità al successo roboante casalingo della settimana scorsa contro il Sudtirol. L'obiettivo dei liguri è quello di rialzare la testa e cercare di risalire la china in queste ultime tre gare di campionato con una classifica che certamente resta difficile ma che, e la Serie B lo ha dimostrato, con i tre punti può essere ribaltata facilmente.

E nella stesura delle formazione, il tecnico degli Aquilotti non avrà a disposizione il portiere Boris Radunovic. L'estremo difensore ha avuto un affaticamento muscolare e non sarà della partita. Al suo posto fra i pali ci sarà Diego Mascardi.

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