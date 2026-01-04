Ufficiale Spezia, annunciato il nuovo portiere: dal Cagliari arriva in prestito Boris Radunovic

Lo Spezia ufficializza il nuovo portiere. Come si legge in un comunicato diramato dal club ligure, Boris Radunovic (foto Spezia Calcio) è un giocatore degli Aquilotti. L'estremo difensore arriva dal Cagliari con la formula del prestito. Questo il comunicato: "Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cagliari Calcio, le prestazioni sportive del calciatore Boris Radunović.

Classe 1996, nativo di Belgrado, il forte portiere serbo è stato senza dubbio tra i migliori portieri della scorsa cadetteria, quando a difesa della porta del Bari ha chiuso la propria porta in tredici occasioni su trentasette presenze. Radunović vanta una lunga carriera italiana, infatti dopo essersi messo in mostra in Serbia con l'FK Rad Belgrado, è l'Atalanta a portarlo nella Penisola, facendolo anche esordire in Serie A nell'ultima giornata del campionato 2015-2016 nel match vinto dai bergamaschi in casa del Genoa. Nelle stagioni seguenti Radunović si sposta in Campania, guadagnando i gradi di portiere titolare sia ad Avellino che a Salerno, per poi spostarsi a Cremona nella stagione 18/19 e tornare nuovamente a giocare in Serie A nell'anno successivo, questa volta con la maglia del Verona.

Dopo una nuova stagione all'Atalanta, Radunović sbarca in Sardegna e nella sua seconda stagione con la maglia del Cagliari, ne diventa il custode della porta, trascinando la formazione sarda nuovamente in massima serie. In Serie A scende nuovamente in campo in 7 occasioni nella stagione 23/24, prima dell'approdo al Bari nello scorso campionato. Portiere dotato di grande fisicità ed esperienza, Radunović è pronto a mettersi al servizio di mister Donadoni con indosso la maglia numero 22. Benvenuto Boris!".