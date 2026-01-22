Spezia, Radunovic: "Ci salveremo, la squadra lavora bene. Donadoni trasmette esperienza"

Boris Radunovic, portiere arrivato allo Spezia in questa sessione di mercato dal Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne de Il Secolo XIX:

"Se ci salveremo? Secondo me sì perché la squadra lavora bene, dobbiamo migliorare su alcune cose, penso ad esempio ai calci piazzati. Da parte mia sono qui per dare il mio contributo, e perché no aiutare e consigliare i compagni più giovani".

Su Roberto Donadoni, invece, afferma: "È un tecnico in gamba che cerca di trasmettere al gruppo la sua esperienza e le sue qualità da giocatore, e penso che qualcosa si vedrà già dalla prossima".

Infine un pensiero sul trittico di sfide salvezza contro Avellino, Sampdoria ed Virtus Entella: Nessuna paura, io mi sto ambientando nel gruppo dall'ultimo arrivato, ma posso dire che ho trovato uno spogliatoio di persone serie, motivate, per questo sono ottimista".