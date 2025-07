Ufficiale Spezia, blindato un giovane talento: Cassano firma il suo primo contratto da pro

Lo Spezia ha annunciato la firma sul primo contratto da professionista di un giovane attaccante del settore giovanile come Armando Cassano. Questo il comunicato del club ligure in merito:

"Spezia Calcio e Armando Cassano insieme fino al 30 giugno 2028.

Il giovane attaccante aquilotto, classe 2008, approdato nel settore giovanile aquilotto dallo Sporting Corigliano nella stagione 2022-2023, ha firmato con la Società bianca il primo contratto da professionista.

Dopo essersi messo in mostra nei campionati Under 15, Under 16 e Under 17, oltre che nella passata stagione anche in quello Primavera, per Cassano il percorso con le Aquile prosegue con questa nuova e importante tappa.

Complimenti Armando".