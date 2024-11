Ufficiale Spezia, c'è l'accordo con Cassata: il centrocampista rinnova fino al 2027

Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Francesco Cassata alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2027.

Spezzino doc, Cassata incarna alla perfezione i valori delle maglia bianca, per la quale ha dimostrato fin dal primo istante un grande attaccamento perchè i colori delle Aquile rappresentano per lui "un'emozione fortissima e bellissima", nonchè "una spinta per dare sempre qualcosa di più, in ogni attimo, sia in allenamento che in partita".

Tornato nella scorsa stagione in riva al Golfo dei Poeti, dove tutto era iniziato da giovanissimo, Cassata è diventato subito una colonna portante delle Aquile di mister D'Angelo, contribuendo in maniera importante all'ottenimento della salvezza al termine della stagione 2023/2024 e all'ottima partenza nel campionato attuale.

Determinato, carismatico e sempre pronto al sacrificio, Francesco Cassata rappresenta un esempio dentro e fuori dal campo per tutti coloro che vestono e ambiscono a indossare la maglia bianca, una vera e propria seconda pelle per il centrocampista spezzino.

Spezia Calcio e Francesco Cassata: un binomio saldo ed efficace, che andrà avanti ancora a lungo!