Ufficiale Il Pineto saluta Chakir. L'attaccante ha firmato un biennale con opzione con l'Ascoli

Volto nuovo in casa Ascoli, con il club bianconero che si rinforza in attacco prelevando dal Pineto l’attaccante Mohammed Amine Chakir: il classe 2000 ha sottoscritto con i marchigiani un contratto biennale - valido quindi fino al 30 giugno 2027 - con opzione.

Di seguito, la nota ufficiale:

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Pineto Calcio 1962 le prestazioni sportive dell’attaccante Mohammed Amine Chakir fino al 30 giugno 2027 con opzione.

Nato a Guastalla il 29 ottobre 2000, è cresciuto nelle giovanili di Reggiana e Spal per poi vestire le maglie di Legnago, Renate e Pro Patria. Nelle ultime due stagioni col Pineto è sceso in campo 74 volte, realizzando 9 gol e 3 assist. Protagonista domenica scorsa nel match di Coppa Italia Pineto-Ascoli, ha realizzato per gli abruzzesi dapprima l’assist del temporaneo 1-1 e, all’80’, il gol del 2-2 che ha poi prolungato il match fino ai calci di rigore.

A Mohammed, che ha scelto il numero 9, il benvenuto del Club bianconero!".