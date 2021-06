Ternana, Bandecchi: "Dobbiamo fare una squadra non un bancomat per bambini viziati"

vedi letture

"Pres mi raccomando da na svegliata a Leone che Nicolas ce lo siamo fatto soffiare come dei polli... Ora che non succeda lo stesso con Kastanos, Ghiringhelli &co": questo un commento apparso sull'ultimo post Instagram del patron della Ternana Stefano Bandecchi.

Che ha prontamente risposto al tifoso: "Noi dobbiamo fare una squadra non un bancomat per bambini viziati e chiunque non possa garantire la vittoria assoluta e certa deve ricordarsi che morto un papa se ne fa un altro. Anche nell’anno passato dovevamo arrivare sesti solo perché gli altri avevano i migliori , poi abbiamo scoperto che il migliore stava nel nostro spogliatoio. In ultimo ricordo che l’Inter ha vinto mandando via i grandi campioni che rovinavano lo spogliatoio e prendendo gente che in altre squadre stava in panchina. In sintesi vince chi arriva primo con buona pace di chi nonostante i fenomeni non si ricorda che si gioca in undici e noi addirittura in venticinque . Buona giornata a tutti 🩸🩸🩸🍀 (sintetizza che bisogna sudare molto e avere un po’ di destino) ...".