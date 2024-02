Ufficiale Ternana, il dopo Corrado arriva dalla Serie C: ecco Zoia dalla Vis Pesaro

La Ternana ha trovato il sostituto di Niccolò Corrado, ceduto al Modena in questa finestra di mercato. Si tratta di Riccardo Zoia della Vis Pesaro, club in cui il giovane terzino si è messo in luce nell'ultimo anno e mezzo. Questo il comunicato delle Fere:

"La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dalla Vis Pesaro le prestazioni sportive del calciatore classe ’01 Riccardo Zoia. L’esterno mancino, lombardo di Carate Brianza, si trasferisce in rossoverde con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Cresce nella Olginatese (30 presenze ed una rete in Serie D, girone B) per poi trasferirsi al Seregno con cui, in due stagioni, colleziona in Serie D 49 presenze, ottenendo la promozione nell’estate 2021; in Serie C, sempre con la maglia del Seregno, disputa 26 gare. Nell’ultimo anno e mezzo milita nella Vis Pesaro (Serie C, girone B) dove colleziona 62 gettoni ed un gol".