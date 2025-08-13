Napoli, Lobotka sullo Scudetto: "Con Conte vogliamo vincere anche in allenamento"
Il Napoli si appresta ad affrontare un altro test in amichevole in vista dell'inizio ufficiale della stagione: domani sera, giovedì 14 agosto, gli azzurri fronteggeranno infatti i greci dell'Olympiacos allo Stadio Comunale Teofilo Patini a Castel di Sangro (calcio d'inizio alle 18).
Il centrocampista Stanislav Lobotka ha parlato ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sulla preparazione della squadra e anche sulla partita di domani.
Come va la preparazione alla nuova stagione?
"Ci siamo allenati molto duramente prima di iniziare il campionato e adesso dobbiamo solo mostrare come ci siamo allenati, quanto siamo migliorati gara dopo gara e fare del nostro meglio".
Che partita volete fare con l'Olympiacos?
"È un'amichevole ma proveremo a spingere e vedremo cosa riusciremo a fare. La stagione inizia il 23 e da lì cercheremo di segnare sempre più gol".
Su cosa state lavorando?
"La nostra mentalità, come quella del nostro allenatore, è quella di vincere sempre, non solo le amichevoli o le partite in stagione, ma anche le partitelle di allenamento. Quando giochiamo fra di noi tutti vogliono vincere. Ci proveremo anche stavolta, ma sappiamo che non sarà facile".
