Napoli, Lobotka sullo Scudetto: "Con Conte vogliamo vincere anche in allenamento"

Il Napoli si appresta ad affrontare un altro test in amichevole in vista dell'inizio ufficiale della stagione: domani sera, giovedì 14 agosto, gli azzurri fronteggeranno infatti i greci dell'Olympiacos allo Stadio Comunale Teofilo Patini a Castel di Sangro (calcio d'inizio alle 18).

Il centrocampista Stanislav Lobotka ha parlato ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sulla preparazione della squadra e anche sulla partita di domani.

Come va la preparazione alla nuova stagione?

"Ci siamo allenati molto duramente prima di iniziare il campionato e adesso dobbiamo solo mostrare come ci siamo allenati, quanto siamo migliorati gara dopo gara e fare del nostro meglio".

Che partita volete fare con l'Olympiacos?

"È un'amichevole ma proveremo a spingere e vedremo cosa riusciremo a fare. La stagione inizia il 23 e da lì cercheremo di segnare sempre più gol".

Su cosa state lavorando?

"La nostra mentalità, come quella del nostro allenatore, è quella di vincere sempre, non solo le amichevoli o le partite in stagione, ma anche le partitelle di allenamento. Quando giochiamo fra di noi tutti vogliono vincere. Ci proveremo anche stavolta, ma sappiamo che non sarà facile".