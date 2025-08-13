Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Milan, la gioia di De Winter: "Non mi sembra vero. Allegri? Un grande, bello riaverlo"

Milan, la gioia di De Winter: "Non mi sembra vero. Allegri? Un grande, bello riaverlo"
ieri alle 22:23Serie A
di Daniele Najjar

Il difensore Koni De Winter ha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo la firma posta sul nuovo contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2030.

Emozioni?
"Ne provo tante, non so come descriverle, non sembra vero, è veramente un sogno".

Quali aspettative hai?
"Voglio far bene e accumulare esperienza. Non è per tutti indossare la maglia del Milan quindi voglio godermi ogni momento e ogni cosa”.

Da Gilardino a Vieira, conosci diversi rossoneri: hai chiesto qualcosa a qualcuno di loro?
"Sì, ho parlato anche con Messias. Mi hanno detto tutti la stessa cosa: vai in un grande posto con belle persone, starai bene".

Con Allegri che rapporto hai?
"È il mister che mi ha fatto esordire. Per me sarà sempre un grande. Ho tanti ricordi, erano i miei primi momenti tra i grandi. Ora sono contento di averlo".

Cosa rappresenta il Milan in questo momento nella tua carriera?
"Una grande società, un grande club che non ha bisogno di parole. Ricordo che quando ero giovane guardavo Ronaldinho, Pato, Maldini. C’erano anche tanti olandesi… Sono passati qua tanti tanti giocatori. Crescendo guardavo sempre il Milan".

Cosa ti senti di poter portare in squadra?
"Sicurezza, un difensore centrale deve avere sicurezza. Voglio diventare una certezza in questa difesa".

A livello di squadra che stagione ti aspetti?
"Una grande stagione, penso che il Milan meriti di essere tra le top".

Cosa ti aspetti dai campioni come Modric?
"È sempre bello giocare con giocatori come Modric, che hanno vinto di tutto sia a livello individuale che a livello di squadra. Mi aspetto di fare esperienza con tutti. Leao soprattutto è fortissimo. Mi ha impressionato quanto è grosso e quanto è veloce. Voglio conoscere tutti e sapere di più di tutti".

Che ricordi hai di San Siro?
"La prima volta che sono venuto sono rimasto veramente impressionato per quanto è grande e per quanto fanno rumore i tifosi. Ricordo anche la canzone che i tifosi cantano nel riscaldamento… È lo stadio più bello che ho visto in vita mia, giocarci con la maglia del Milan sarà ancora più bello".

Quando eri bambino pensavi di arrivare così in alto?
"Sai che ci stavo pensando prima? Non era neanche immaginabile che potessi giocare in una squadra e in uno stadio così. La vita è strana e molto bella".

Un messaggio per i tifosi?
"Ciao rossoneri. Sono Koni e ci vediamo a San Siro".

