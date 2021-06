tmw Como, per l'attacco idea di esperienza: nel mirino c'è Ardemagni

Chiusa la parentesi alla Reggiana, non sarà a Frosinone il futuro dell'attaccante Matteo Ardemagni. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '87 è finito nel mirino del Como, che starebbe valutando il suo profilo per puntellare il reparto avanzato in vista del prossimo campionato di Serie B.