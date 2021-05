tmw Cosenza, Guarascio riflette su ds e allenatore. Nei prossimi giorni la decisione

Sono ore di riflessione in casa Cosenza per la scelta del nuovo direttore sportivo e del nuovo tecnico. Il presidente Guarascio, che dovrebbe continuare a guidare il club anche in futuro, si sarebbe preso qualche giorno per valutare le varie ipotesi in campo prima di prendere una decisione che potrebbe arrivare già nel fine settimana. Sono 3-4 i profili che stanno venendo analizzati dalla proprietà calabrese, fra questi quello di Andrea Grammatica del Siena, che potrebbe portare con sé Alberto Gilardino come allenatore, e quello di Aladino Valoti con cui potrebbe arrivare Gaetano D’Agostino, fresco di addio al Lecco.