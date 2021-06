tmw Empoli, non solo il Perugia su Brignoli. Il portiere piace anche a Pordenone e Ternana

Non c’è solo il Perugia sulle tracce di Alberto Brignoli, portiere in uscita dall’Empoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il classe ‘91 interesserebbe anche ad altri due club di Serie B. Si tratta del Pordenone e della neopromossa Ternana. In quest’ultimo club l’estremo difensore ha giocato per tre anni (106 presenze dal 2012 al 2015) imponendosi all’attenzione generale tanto da essere acquistato dalla Juventus. Come nel caso del Perugia si tratterebbe di un clamoroso ritorno.