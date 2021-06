tmw Il Lecce pronto a scommettere sul baby Blondel: è il diciottenne difensore dell'OM

Hugo Blondel potrebbe essere la giovane scommessa del Lecce. Il ds Pantaleo Corvino è sempre attento ai prospetti in giro per l'Europa e il nome del diciottenne della cantera dell'Olympique Marsiglia è uno di quelli che sta valutando con maggior interesse. Difensore polivalente, nato centrale ma adattabile in entrambi gli out della retroguardia, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com potrebbe essere la giovane scommessa del club salentino.