tmw Monza, Balotelli ancora a parte. In dubbio per la sfida contro il Brescia

Il Monza prosegue il proprio lavoro in vista del monday night contro il Brescia. Mario Balotelli - out a casa di un problema al flessore della coscia destra - prosegue il lavoro di recupero: l'attaccante si sta allenando a parte, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori esami per valutare le condizioni del giocatore biancorosso. Brocchi spera di recuperarlo, ma molto probabilmente SuperMario salterà la partita contro la sua ex squadra.