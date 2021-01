tmw Monza, c'è Federico Ricci del Sassuolo nel mirino per rinforzare l'attacco

Il Monza ha intenzione di potenziare ulteriormente l'attacco con un esterno che si adatti al nuovo 4-3-3 varato da Brocchi nelle ultime settimane. Il profilo individuato alla società brianzola è quello di Federico Ricci, classe '94, in forza al Sassuolo dove non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione. Il giocatore potrebbe così tornare in Serie B dopo averla vinta con lo Spezia nella passata stagione.