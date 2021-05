tmw SPAL e Pordenone con un occhio in C: piace Castorani della Virtus Francavilla

vedi letture

Possibile salto in B per il centrocampista Manuele Castorani, questa stagione in forza alla Virtus Francavilla. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '99 è finito nel mirino di SPAL e Pordenone, club, quest'ultimo, che già a gennaio aveva chiesto informazioni sul giocatore.

Attesi sviluppi.