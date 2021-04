tmw Stop di 2 settimane in B. Pisa, Corrado: "Si dà garanzia di regolarità al rush finale"

Uno stop di 14 giorni, poi al via il rush finale della stagione, con le ultima quattro partite della regular season e gli spareggi promozione e salvezza: questa la decisione emersa ieri nel corso dell'assemblea di Lega B.

Scelta che il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha così commentato: "La decisione di sospendere il campionato di Serie B per riprenderlo solo quando i recuperi delle partite sospese a causa del Covid saranno stati tutti completati, mi trova assolutamente d’accordo. Questo permetterà di dare la massima garanzia sulla regolarità delle ultime 4 giornate del campionato, mantenendo inalterate le motivazioni di tutte le squadre che potranno, prima di disputare le ultime quattro gare, aver consolidato tutte le stesse partite disputate. In una stagione pesantemente condizionata dalle sospensioni e dai recuperi disputati in momenti troppo lontani dalla data originaria, credo che la decisione della Lega B sia la prima presa nella massima trasparenza e coerenza al fine della salvaguardia della auspicata regolarità della competizione".