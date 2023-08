ufficiale AlbinoLeffe, innesto d'esperienza in mezzo al campo: ha firmato Giorno

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dalla Virtus Francavilla Calcio le prestazioni sportive di Francesco Giorno, centrocampista classe 1993, sino al 30 giugno 2024.

Nativo di Busto Arsizio (VA), cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha poi militato nella Berretti della Pro Patria approdando nella prima squadra bustocca con cui ha vinto un campionato di Serie C2. Ha vestito le maglie di Vis Pesaro e Casertana, prima di essere acquistato dal Parma che lo ha girato in prestito a Modena, L.R. Vicenza, Monza e Chiasso. Ha giocato inoltre per Monopoli, Alessandria - con cui ha vinto i Playoff di Serie C nella Stagione 2020/21 conquistando la relativa promozione in Serie B - Triestina, Virtus Francavilla e Piacenza. In carriera ha totalizzato 269 presenze e 14 gol.

"Sono molto contento e orgoglioso di vestire la maglia dell'AlbinoLeffe e di approdare in una società importante e storica - il commento del neo acquisto bluceleste -. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e di iniziare questo nuovo percorso, con grande entusiasmo e motivazione!"

A Francesco un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.