ufficiale Cagliari, prelevato Dossena dall'Avellino. Il difensore firma un quadriennale

Come avevamo anticipato, Alberto Dossena avrebbe presto vestito la maglia del Cagliari: l'ufficialità dell'operazione è arrivata quest'oggi, con il difensore che saluta l'Avellino e firma un quadriennale con i sardi.

Ecco la nota:

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Avellino delle prestazioni sportive di Alberto Dossena che si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2026.

Nato a Brescia, classe 1998, è cresciuto calcisticamente nel Settore giovanile dell’Atalanta. Ha debuttato in B a 19 anni tra le fila del Perugia: il primo gol è arrivato il 28 ottobre 2017 nel 3-3 contro la Cremonese. Ha indossato poi le maglie di Siena, Pistoiese e ad Alessandria, prima di trasferirsi ad Avellino nell’estate 2020. In Irpinia ha collezionato in due stagioni 55 gare e 3 reti, diventando uno dei cardini della squadra. In totale ha collezionato tra i professionisti già 129 presenze.

Difensore centrale forte fisicamente – è alto ben 193 cm – abile in marcatura, fa valere la sua stazza nel gioco aereo rendendosi pericoloso anche in fase offensiva. Giovane con ampi margini di miglioramento, arriva a rinforzare la retroguardia rossoblù.

Benarrivato nel Cagliari, Alberto".