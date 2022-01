ufficiale Cittadella, colpo in attacco. Arriva l'eclettico Varela, svincolato dal Siena

Colpo in attacco per il Cittadella. Come avevamo anticipato, c'era l'accordo tra la società veneta e Ignacio Varela, fresco per altro di rescissione con il Siena (dove ha giocato la prima parte di stagione), e adesso è arrivata l'ufficialità.

A comunicarla, lo stesso Cittadella con la nota che di seguito riportiamo:

"L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di IGNACIO LORES VARELA.

Attaccante nato a Montevideo (Uruguay) il 26 aprile 1991, Varela debutta con maglia del Defensor Sporting nel campionato di Clausura 2010.

Arriva in Italia (al Palermo) nel campionato di Serie A 2011/2012. Una breve esperienza nel campionato bulgaro per poi tornare in Serie B sempre con la formazione siciliana.

Dal 2014 tanta cadetteria con le maglie di Bari, Vicenza, Varese, Pisa e Ascoli. Nel 2018 il rientro in patria a Montevideo dove giocherà col Penarol, Wanderers e Nacional.

Nella prima parte di questa stagione il ritorno in Italia con la maglia del Siena, 16 presenze e 4 reti nel girone B di Serie C.

A Ignacio “Nacho” Varela il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di stagione con i nostri colori!".