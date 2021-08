ufficiale Cosenza, colpo in attacco. Dalla Fiorentina arriva Gabriele Gori

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Gori, proveniente dalla Società ACF Fiorentina. L’attaccante, nato a Firenze il 13 febbraio 1999, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. E’ cresciuto proprio nelle giovanili del club viola, con cui, tra Under 17 e Primavera, ha messo a segno oltre 60 reti. Nelle ultime stagioni ha giocato nell’ordine con Livorno, Arezzo (annata più prolifica con 9 gol in 21 gare) e Vicenza. Con la maglia della Nazionale Under 20 ha anche preso parte al Mondiale di categoria del 2019. Gori, che ha scelto il numero 9, è ora pronto a indossare la casacca rossoblù in vista del prossimo campionato di Serie B!