ufficiale Cosenza, Di Pardo nuovo giocatore rossoblu. Arriva in prestito dalla Juventus

Nuovo innesto per il Cosenza. Il club calabrese ha annunciato l'arrivo dalla Juventus di Alessandro Di Pardo. Questo il comunicato: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Di Pardo, proveniente dalla Società Lanerossi Vicenza e di proprietà della Società Juventus Football Club. Il centrocampista, nato a Rimini il 18 luglio 1999, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022. E’ cresciuto proprio nelle giovanili del club bianconero, debuttando poi in prima squadra, con cui ha anche esordito in Serie A. Nelle ultime stagioni ha militato nelle fila della Juventus U23 e del Vicenza. Di Pardo è ora pronto a vestire la maglia rossoblù".