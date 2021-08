ufficiale Cremonese, il portiere Volpe ceduto a titolo definitivo al Foggia

U.S. Cremonese comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto a titolo definitivo a Foggia Calcio 1920 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Volpe. La società ringrazia Volpe per il lavoro svolto in grigiorosso e gli augura le migliori fortune professionali