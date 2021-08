ufficiale Crotone, colpo a centrocampo, preso Donsah. Ha firmato un biennale

vedi letture

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Godfred Donsah.

Nato ad Accra (Ghana) il 7 giugno del 1996, Godfred ha esordito in Serie A col Verona per poi passare al Cagliari e successivamente al Bologna. Nelle ultime 2 stagioni ha accumulato esperienza all’estero vestendo le maglie del Cercle Brugge in Belgio e del Caykur Rizespor in Turchia.

Centrocampista fisico, dinamico e tecnico con buona intensità, sia nella fase difensiva che in quella offensiva, che fanno di lui un vero e proprio motorino del centrocampo. Giocatore dotato di tanta corsa e generosità, Donsah è pronto a dare il suo contributo agli squali.

Il neo calciatore pitagorico ha sottoscritto un contratto biennale con scadenza al 30 giugno 2023.