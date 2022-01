ufficiale l'ex Fiorentina e Milan Gianni Vio nuovo collaboratore tecnico della SPAL

S.P.A.L. comunica di aver affidato l’incarico di collaboratore tecnico a Gianni Vio. Il nuovo componente dello staff tecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Già collaboratore tecnico tra le fila di Catania, Fiorentina, Milan e Cagliari in Serie A, oltre che protagonista di alcune importanti esperienze in Inghilterra, Stati Uniti d’America e Messico, per Vio si tratta di un ritorno in biancazzurro: è stato infatti membro dello staff tecnico di mister Leonardo Semplici nel campionato di Serie A 2018/2019.