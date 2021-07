ufficiale La Cremonese preleva Ravanelli a titolo definitivo dal Sassuolo

Da tempo la Cremonese era a lavoro con il Sassuolo per confermare in grigiorosso Luca Ravanelli, adesso è tutto fatto.

E a darne l'ufficialità è proprio il club lombardo, con il comunicato che di seguito riportiamo:

"U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con U.S. Sassuolo per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ravanelli.

Nelle precedenti due stagioni in grigiorosso, il difensore ha disputato 50 partite in Serie B realizzando 1 gol".