ufficiale Parma, Delprato è tutto gialloblù. Gli emiliani lo hanno riscattato dall'Atalanta

Il Parma Calcio 1913 annuncia di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisto delle prestazioni sportive di Enrico Delprato.

Il nostro difensore, nato a Bergamo (10.11.1999), è stato il terzo miglior calciatore per numero di presenze da titolare nell’ultima stagione e si è sempre distinto per coraggio, abnegazione e spirito di sacrificio. In ogni partita, in ogni istante.

Oggi Enrico vestirà la maglia Crociata, quella maglia che il Club e lui stesso hanno voluto fortemente: la maglia del Parma Calcio 1913!