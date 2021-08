ufficiale Pordenone, dal Bologna arriva El Kaouakibi: firma un contratto triennale

Colpo in difesa per il Pordenone, che dal Bologna si assicura - a titolo definitivo - Hamza El Kaouakibi; che sottoscrive coi ramarri friulani un accordo triennale.

Ecco la nota del club:

"Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Hamza El Kaouakibi. Il calciatore, classe ‘98, arriva dal Bologna a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di tre anni, con scadenza giugno 2024.

El Kaouakibi, nato a Bologna e di origini marocchine, è un laterale destro di difesa con spiccata propensione offensiva, che fa di corsa e struttura fisica i suoi punti forti. Un esterno completo e a tutta fascia che nella scorsa stagione – con la maglia del Südtirol – è stato fra i giocatori top dell’intera Serie C (32 presenze, 2 gol e 3 assist). In precedenza ha accumulato esperienza con Pianese, Piacenza e Pistoiese, oltre che con la Nazionale Under 21 e Under 20 del Marocco. Con l’U21, nel 2017, ha affrontato in amichevole (da titolare) l’Italia".