ufficiale Rigoni dice stop: "Decisione sofferta. Resto a Vicenza e mi vedo in panchina"

"Negli ultimi tre anni abbiamo conquistato una promozione, una salvezza meritata sul campo e purtroppo quest’anno ci sono stati tanti problemi. Negli ultimi mesi ho giocato soltanto cinque minuti e questo mi ha fatto maturare la decisione di lasciare il calcio giocato". Con queste parole il centrocampista Luca Rigoni ha spiegato in conferenza stampa il proprio addio al calcio giocato: "Ringrazio il Vicenza per quello che mi ha dato e per avermi permesso di realizzare i miei sogni di bambino. È stata una decisione molto sofferta, ma ho deciso di interrompere la mia carriera agonistica. Sono arrivato in biancorosso a 13 anni e non potrò mai dimenticare Giulio Savoini, una bandiera della società, che ci insegnava tecnica. Ho avuto una carriera importante che ho potuto concludere da dove ero partito. - conclude Rigoni guardando al futuro come riporta Trivenetogoal.it - Resterò però a Vicenza e nel mio futuro mi vedo in panchina ad allenare, cominciando dai giovani”