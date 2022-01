ufficiale SPAL, colpo in prospettiva. Dal PSG arriva l'attaccante Noireau-Dauriat

vedi letture

Colpo in prospettiva per la SPAL che ha prelevato dal settore giovanile del Paris Saint-Germain l'attaccante classe 2003 Samuel Noireau-Dauriat, che in questa stagione ha collezionato anche due presenze in Youth League. Questa la nota degli estensi:

"S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, le prestazioni sportive dell’attaccante Samuel Noireau-Dauriat, proveniente dal settore giovanile del Paris Saint Germain.

Nato in Francia nel 2003 e di piede destro, Samuel arriva in biancazzurro dopo aver svolto una lunga trafila nelle formazioni giovanili del club transalpino.

Nella stagione in corso, inoltre, Noireau-Dauriat ha avuto la possibilità di prendere parte alla UEFA Youth League, la massima competizione giovanile a livello continentale, affrontando nel girone eliminatorio F.C. Brugge, RB Lipsia e Manchester City.

Il neo biancazzurro andrà a rinforzare l’organico biancazzurro guidato da mister Fabrizio Piccareta e nel Campionato di Primavera 1 TIMVISION giocherà con la maglia numero 77".