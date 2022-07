ufficiale SPAL, dal Monopoli arriva il difensore Matteo Arena

Innesto per la SPAL. Il club ferrarese ha annunciato l'acquisto dal Monopoli di Matteo Arena. Questo il comunicato ufficiale: "S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Monopoli 1966 le prestazioni sportive del difensore Matteo Arena. Il nuovo calciatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Classe 1999, nato a Valenzano (BA), Arena è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bari prima di spostarsi tra le fila della formazione dilettantistica del Vigor Trani all’età di diciotto anni. Dopo una stagione da protagonista nel Campionato di Eccellenza pugliese, approda al Foggia con il quale nel 2018/2019 raccoglie 11 presenze nel Campionato Primavera e viene in più occasioni convocato dalla prima squadra in Serie B. Nell’estate del 2019 si trasferisce al Monopoli in cui ha militato nelle ultime tre stagioni sportive, con 56 presenze e 6 reti. Dopo essersi ritagliato sempre maggior spazio al centro della retroguardia biancoverde, nel campionato di Serie C 2021/2022 colleziona 32 apparizioni sfiorando lo storico traguardo della semifinale playoff per la promozione in Serie B. Benvenuto Matteo!".