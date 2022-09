ufficiale Ternana, dalla Salernitana arriva Mantovani. Il difensore arriva in prestito

La Ternana ha chiuso per un innesto in difesa. Con una nota riamata dal sito ufficiale della società, le Fere hanno annunciato l'arrivo dalla Salernitana di Valerio Mantovani. Il giocatore arriva in Umbria con la formula del prestito.