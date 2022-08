ufficiale Venezia, risoluzione consensuale del contratto con Filippo Serena

Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Filippo Serena. Cresciuto nelle giovanili del Venezia, Serena ha collezionato 98 presenze nelle ultime quattro stagioni in Serie C durante i prestiti in favore di Pontedera, Gubbio e Grosseto.