Venezia, Ceccaroni non fa drammi dopo il ko con la Reggina: "In questo finale bisogna divertirci"

Il Venezia ieri non è riuscito a bissare il poker prestigioso ottenuto a Monza: gli uomini di Zanetti si sono arresi al Penzo ad una Reggina che si è imposta per due reti a zero. Queste le dichiarazioni che Pietro Ceccaroni, difensore dei lagunari, ha rilasciato al canale ufficiale del club: "Abbiamo fatto un primo tempo di alto livello, nel quale abbiamo messo sotto una squadra importante. Purtroppo non siamo riusciti a concludere, e nella ripresa un episodio che ci è andato un po' male ha cambiato la partita. Dopo non siamo riusciti a restare compatti, e con il raddoppio la partita è andata a loro favore. In questo finale le gare saranno tese e complicate, come l'anno scorso, con un obiettivo diverso, più bello. Dovremo divertirci perché questo finale deve toglierci delle soddisfazioni: abbiamo fatto un cammino importante, purtroppo questi stop capitano. Ma lunedì abbiamo l'occasione di rifarci, in una partita bella e complicata".

Ceccaroni ha poi aggiunto: "Fa male, analizzeremo la partita, ma non dobbiamo piangerci addosso perché siamo in una posizione di classifica ottima, che in pochi avrebbero pronosticato a inizio anno. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, un piccolo stop non deve cambiare nulla. Contro la SPAL sarà una gara difficile, bella da giocare, uno scontro diretto: non vediamo l'ora di rifarci, perché nello spogliatoio c'era rammarico. Andremo là con le nostre idee e il nostro spirito, vogliamo fare una prestazione positiva e ottenere un risultato importante, che ci darebbe la spinta per il finale".