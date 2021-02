Venezia-Entella, le formazioni ufficiali: modulo speculare per i due tecnici

Trasferta in Laguna per l'Entella, ora fanalino di coda della graduatoria di Serie B (ma con la gara in meno al Pescara) che alle 14:00 sfiderà il Venezia: match valido per la 24^ giornata del campionato.

Tra le fila venete, con il forfait di Crnigoj, spazio a Fiordilino, preferito a Dezi, a centrocampo, mentre in avanti conquista la maglia da titolare Johnsen, che farà coppia con Forte: Aramu si posiziona sulla trequarti, anche se non è da escludere che a gara in corso diventi un tridente offensivo. Modulo speculare per i liguri, con Vivarini che in difesa opta per Cleur e Pellizzer invece di Coppolaro e Poli, mentre in mezzo è Brescianini a vincere il ballottaggio con Dragomir.

Le formazioni ufficiali:

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu, Forte, Johnsen

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Pavic; Brescianini, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Brunori, Capello.