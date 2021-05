Venezia in finale, il club festeggia: "Ci giochiamo la chance di tornare in A dopo 19 anni!"

Il Venezia festeggia il passaggio del turno contro il Lecce e la conquista della finale dei play-off di Serie B. Tramite il proprio account Twitter, il club lagunare ha scritto "siamo alle finali, con la chance di tornare in Serie A dopo 19 anni di assenza".

We’re into the finals — with a shot at returning to Serie A after a 19-year absence.#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/CAWIxe3nRt

— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) May 20, 2021