Venezia in finale play-off, decisivo il rigore sbagliato da Mancosu. Gobbi: "Resta un leader"

Massimo Gobbi, dopo la semifinale di ritorno dei play-off di B: 1-1 al ritorno, decisivo l'1-0 dell'andata del Venezia contro il Lecce e il rigore sbagliato da Mancosu nel finale per il possibile 2-1 dei salentini. "Mancosu è un ragazzo eccezionale, non aveva bisogno di far gol per dimostrare di essere leader. Ha lasciato stare i suoi problemi per dare tutto per il Lecce. Ha sbagliato il rigore ma è un grande ragazzo oltre che un grande giocatore", ha detto Gobbi a Dazn.