Venezia, Taugourdeau: "Qualcuno pensava di vincere dodici partite di fila, ma non è realistico"

Il centrocampista del Venezia Anthony Taugourdeau ha commentato il ko interno contro il Brescia: "Andando oltre la classifica il Brescia è forte, è costruito per vincere, sono in basso per tanti motivi, ma sono forti - riporta Tuttoveneziasport.it -. Qualcuno pensava di vincere dodici partite di fila, ma non è realistico, abbiamo fatto un'ottima partita, ma non abbiamo concretizzato quindi la sconfitta ci può stare. Schema a tre o due in mezzo? Ormai cambia poco, le giocate le conosciamo e quindi i meccanismi li sappiamo. Assist? Ne manca ancora qualcuno, spero di aiutare ancora i compagni a segnare".