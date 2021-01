Vicenza-Chievo 1-1, le pagelle: Margiotta risponde a Gori, in ombra De Luca e Vandeputte

vedi letture

VICENZA-CHIEVO 1-1

Marcatori: 45’ Gori (V), 74’ Margiotta (C)

VICENZA

Grandi 6 – Sempre attento e reattivo, in una gara tranquilla soprattutto nel primo tempo. Non ha molte responsabilità sul gol di Margiotta.

Bruscagin 6 – Prestazione a due facce per il terzino destro, ottimo in entrambe le fasi nel primo tempo e decisamente più in difficoltà nella ripresa.

Pasini 6,5 – Limita nel migliore dei modi De Luca, non badando all’estetica quando arriva qualche pallone minaccioso in area. Nel secondo tempo salva sulla linea di porta il possibile gol di Djordjevic.

Padella 6 – Insieme a Pasini e a tutto il reparto difensivo, contribuisce a far arrivare pochi palloni dalle parti di Grandi nella prima parte di gara. Decisamente più in sofferenza dopo l’intervallo.

Beruatto 6 – Non si fa vedere molte volte in avanti, ma in una di queste circostanze lascia partire la conclusione da cui arriva la rete del vantaggio di Gori. Con il passare dei minuti, soffre la crescente intraprendenza di Mogos. (Dal 72’ Barlocco 6 – Aiuta nel finale a contenere le avanzate gialloblù)

Zonta 6,5 – Grande corsa e dinamismo da parte del talento scuola Inter, che non si risparmia per tutto il primo tempo. (Dal 54’ Agazzi 5,5 – Esordio non troppo positivo per l’ex Livorno, non troppo efficace in fase di contenimento)

Rigoni 6 – Si fa notare soprattutto in fase d’interdizione, mentre fatica ad impostare per la costante pressione di Garritano.

Cinelli 6 – Non si fa vedere con giocate ad affetto, ma fa sentire la sua presenza nella battaglia in mezzo al campo.

Gori 7 – Parte dal settore destro dell’attacco per poi scambiarsi più volte con Meggiorini. Nel finale del primo tempo segna con una deviazione da rapinatore d’area su conclusione di Beruatto. (Dal 54’ Vandeputte 5,5 – Non si mette in mostra molte volte negli ultimi metri)

Meggiorini 6 – Tanto lavoro sporco da parte di uno degli ex di giornata, che svaria su tutto il fronte offensivo. (Dal 72’ Marotta 6 – prova nel finale ad impensierire il Chievo con un paio di conclusioni verso la porta)

Jallow 6 – Posizionato sul settore sinistro dell’attacco, nel primo tempo impegna Semper una potente conclusione e cera sempre pericoli dalla sua parte. Meno incisivo nella ripresa. (Dall’80’ Bizzotto s.v.)

CHIEVO

Semper 6 – Partita piuttosto tranquilla, con solo una respinta su tiro di Jallow. Non può nulla sulla deviazione di Gori su conclusione di Beruatto.

Mogos 6 – Frequenti le sue discese sulla destra, con diversi cross invitanti non sempre sfruttati dalle punte. Migliora con il passare dei minuti.

Rigione 6,5 – Gara di grande solidità al centro dell’area, contro un attacco temibile come quello vicentino. Nel finale chiude una pericolosa incursione di Marotta.

Leverbe 6 – Prova spesso il lancio immediato per gli attaccanti, più volte anticipati dai difensori del Vicenza.

Renzetti 6 – nella prima parte di gara risulta meno brillante sulla corsia di sinistra rispetto ad altre esibizioni. Cresce nella ripresa.

Palmiero 6 – Torna ad orchestrare la manovra clivense, dando il suo contributo in termini di qualità ma non sempre con la velocità giusta nei passaggi. (Dall’84’ Obi s.v.)

Viviani 6,5 – Tanti palloni recuperati da parte dell’ex Brescia, che nel primo tempo sfiora anche il gol. Importante anche dopo l’intervallo, per come contrasta gli avversari per poi proporsi in avanti.

Ciciretti 6 – Dopo la prova da applausi contro l’Entella, fatica ad emergere nel confronto con la coriacea difesa biancorossa. Come tutta la squadra, risulta più positivo nel secondo tempo.

Garritano 6,5 – Il suo apporto è migliore sul piano del pressing costante su Rigoni piuttosto che in fase d’impostazione e di conclusione verso la porta. Da un suo angolo arriva il pareggio di Margiotta. (Dal 78’ Canotto s.v.)

Giaccherini 6 – Un paio di spunti sul settore sinistro dell’attacco, oltre alla punizione con cui sfiora il gol. Vicino alla rete anche nella ripresa, ma evidentemente non è serata. (Dal 63’ Margiotta 7 – Entra alla grande nel match, regalando ai veneti un pareggio molto importante)

De Luca 5,5 – Viene chiuso ottimamente dai centrali vicentini, avendo pochi palloni da provare a scaricare in porta e andando spesso a giocare fuori dall’area. (Dal 63’ Djordjevic 5,5 – ha un’occasione nel finale, non sfruttata a dovere.