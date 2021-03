Vicenza, Meggiorini: "Questo rinnovo è sia un premio sia uno stimolo a continuare così"

Dopo il rinnovo di contratto arrivato ieri l’attaccante del Vicenza Riccardo Meggiorini ha parlato in conferenza stampa dicendosi felice di aver trovto questo accordo: “Non ho mai pensato più di tanto al rinnovo, lo avrei avuto automatico dopo un tot di presenze, ma è stato anticipato e mi fa molto piacere. Ci speravo perché sono in un ambiente giusto come dimostrano le mie prestazioni. Questo rinnovo è un premio e uno stimolo, voglio continuare così. La società ha sempre dato segnali, si respira nell’aria la voglia di fare bene e provare a fare sempre meglio. Oggi è il primo passo per l’anno prossimo e ringrazio per questo. - continua Meggiorini parlando dei propri obiettivi – Voglio fare sempre meglio perché ci sono tanti punti in palio ed è giusto concentrarsi sul presente. Poi la società saprà fare le scelte per il bene nostro e della squadra. Lazafame? È uno che dà del tu alla palla, sa giocare bene e ci capiamo senza parlarci in campo, queste sono cose che si riescono a fare solo con determinati giocatori. Tutti abbiamo delle qualità, ma bisogna saperle sfruttare e per ora ci stiamo riuscendo”.