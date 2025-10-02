Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Alcione Milano, ecco i nuovi soci. Partner strategici per il nuovo stadio e il centro sportivo

Alcione Milano, ecco i nuovi soci. Partner strategici per il nuovo stadio e il centro sportivo
Oggi alle 11:34Serie C
di Claudia Marrone

Si va a riscrivere l'organigramma dell'Alcione Milano, perché quest'oggi sono stati annunciati i nuovi soci, facenti capo al Gruppo UPZ, che non sarà solo un nuovo partner economico del club, del quale ha acquisito il 30%, ma anche un player strategico nel processo di costruzione del nuovo stadio e del nuovo centro sportivo.
Di seguito, la nota:

"Alcione Milano è lieta di annunciare l’ingresso dell’imprenditore Comm. Umberto Petricca e di Alberto Vigo nella grande famiglia Orange come nuovi soci al fianco del Presidente Giulio Gallazzi.

Il Comm. Umberto Petricca, nato a L’Aquila con importanti attività industriali in America Latina e negli Stati Uniti, è fondatore e Presidente del Gruppo UPZ, oltre che uno dei principali azionisti del Gruppo Banca del Fucino.

Il Gruppo UPZ, una multinazionale con asset superiori ad Euro 4.5 miliardi, ha realizzato in Sud e Nord America opere infrastrutturali di grandi dimensioni: strade, autostrade, aeroporti e opere marittime e fluviali, oltre che edilizia industriale, residenziale e direzionale. Recentemente ha inoltre fondato una Holding Italiana con sede a L’Aquila che, in pochi mesi, ha registrato un notevole sviluppo della cantieristica in Abruzzo e nel Nord Italia.

Il Gruppo UPZ sarà dunque non solo un nuovo partner economico dell’Alcione, acquisendo il 30% del capitale, ma anche un player strategico nel processo di costruzione del nuovo stadio e del nuovo centro sportivo dell’Alcione Milano, portando nella famiglia Orange la propria esperienza nella costruzione di infrastrutture di altissimo livello.

Alberto Vigo, noto professionista nel mondo della finanza e del private equity, vanta una lunghissima esperienza internazionale ed italiana nel mondo degli investimenti privati ricoprendo ruoli apicali nelle principali istituzioni finanziarie del Paese, tra le quali Mediobanca e Nextalia SGR.

Alberto Vigo entrerà nella compagine societaria con una quota di circa il 10% per supportare attivamente la Orange family nel suo importante progetto di sviluppo.

Il Presidente Gallazzi ha così commentato l’ingresso dei nuovi soci: “Il Commendatore Umberto Petricca ed Alberto Vigo sono i migliori soci che potessi pensare di coinvolgere, motivati come lo sono io dalla passione e dal senso di appartenenza al progetto Alcione. Insieme potremo realizzare il nostro stadio nel migliore dei modi e rafforzare ulteriormente le risorse per sostenere la crescita di Alcione per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti. Intendo quindi inviare un caloroso benvenuto al Commendatore Umberto Petricca e ad Alberto Vigo da parte di tutta la nostra Orange Family.”

Il nuovo C.D.A. sarà formato da: Giulio Gallazzi, Presidente e A.D., Eleonora Bergamotto, Alberto Vigo e Piergiorgio Bottai".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
