Serie B, gli arbitri della 7ª giornata. Spezia-Palermo affidata al sig. Marcenaro di Genova

È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata del campionato di Serie B 2025/26 in programma tra sabato 4 e domenica 5 ottobre.

Di seguito, le designazioni per la 10 gare in programma:

AVELLINO - MANTOVA

Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta

Ceolin - Emmanuele

IV Ufficiale: Perenzoni

Var: Serra (on – site Stadio 'Partenio', Avellino)

Avar: Monaldi (on – site Stadio 'Partenio', Avellino)

BARI - PADOVA

Gianluca Manganiello di Pinerolo

Yoshikawa - Fontani

IV Ufficiale: Di Francesco

Var: Mazzoleni

Avar: Rutela

MONZA - CATANZARO

Mario Perri di Roma 1

Monaco - Laghezza

IV Ufficiale: Di Marco

Var: Gualtieri

Avar: Pezzuto

VENEZIA - FROSINONE

Juan Luca Sacchi di Macerata

Di Giacinto - Cortese

IV Ufficiale: Ramondino

Var: Volpi

Avar: Meraviglia

SPEZIA - PALERMO

Matteo Marcenaro di Genova

Zingarelli - Galimberti

IV Ufficiale: Maccarini

Var: Prontera

Avar: Del Giovane

CESENA - REGGIANA

﻿Michael Fabbri di Ravenna

Mastrodonato - Fontemurato

IV Ufficiale: Silvestri

Var: Camplone

Avar: Ferrieri Caputi

CARRARESE – JUVE STABIA

Paride Tremolada di Monza

Palermo – Miniutti

IV Ufficiale: Bonacina

Var: Nasca

Avar: Paganessi

SUDTIROL - EMPOLI

Valerio Crezzini di Siena

Cipressa - Scarpa

IV Ufficiale: Calzavara

Var: Paterna

Avar: Santoro

SAMPDORIA - PESCARA

Luca Pairetto di Nichelino

Bercigli - Giuggioli

IV Ufficiale: Di Loreto

Var: Aureliano

Avar: Marini

MODENA – VIRTUS ENTELLA

Niccolò Turrini di Firenze

Costanzo - Rinaldi

IV Ufficiale: Marchetti

Var: Baroni

Avar: Cosso