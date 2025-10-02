Serie B, gli arbitri della 7ª giornata. Spezia-Palermo affidata al sig. Marcenaro di Genova
È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata del campionato di Serie B 2025/26 in programma tra sabato 4 e domenica 5 ottobre.
Di seguito, le designazioni per la 10 gare in programma:
AVELLINO - MANTOVA
Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta
Ceolin - Emmanuele
IV Ufficiale: Perenzoni
Var: Serra (on – site Stadio 'Partenio', Avellino)
Avar: Monaldi (on – site Stadio 'Partenio', Avellino)
BARI - PADOVA
Gianluca Manganiello di Pinerolo
Yoshikawa - Fontani
IV Ufficiale: Di Francesco
Var: Mazzoleni
Avar: Rutela
MONZA - CATANZARO
Mario Perri di Roma 1
Monaco - Laghezza
IV Ufficiale: Di Marco
Var: Gualtieri
Avar: Pezzuto
VENEZIA - FROSINONE
Juan Luca Sacchi di Macerata
Di Giacinto - Cortese
IV Ufficiale: Ramondino
Var: Volpi
Avar: Meraviglia
SPEZIA - PALERMO
Matteo Marcenaro di Genova
Zingarelli - Galimberti
IV Ufficiale: Maccarini
Var: Prontera
Avar: Del Giovane
CESENA - REGGIANA
Michael Fabbri di Ravenna
Mastrodonato - Fontemurato
IV Ufficiale: Silvestri
Var: Camplone
Avar: Ferrieri Caputi
CARRARESE – JUVE STABIA
Paride Tremolada di Monza
Palermo – Miniutti
IV Ufficiale: Bonacina
Var: Nasca
Avar: Paganessi
SUDTIROL - EMPOLI
Valerio Crezzini di Siena
Cipressa - Scarpa
IV Ufficiale: Calzavara
Var: Paterna
Avar: Santoro
SAMPDORIA - PESCARA
Luca Pairetto di Nichelino
Bercigli - Giuggioli
IV Ufficiale: Di Loreto
Var: Aureliano
Avar: Marini
MODENA – VIRTUS ENTELLA
Niccolò Turrini di Firenze
Costanzo - Rinaldi
IV Ufficiale: Marchetti
Var: Baroni
Avar: Cosso
