Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Vieri: “L'Inter resta la più forte, Esposito ha tutto per diventare un big. San Siro? Finalmente”

Vieri: “L'Inter resta la più forte, Esposito ha tutto per diventare un big. San Siro? Finalmente”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 13:30Serie A
di Ivan Cardia

Protagonista in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento "One Stronger Together" che si svolgerà il 18 ottobre presso la Cittadella dello Sport di Tortona, Christian Vieri ha risposto a diverse domande sull’attualità calcistica.

C’è il rischio di un eccesso di aspettative su Pio Esposito? 
“Quando sei all’Inter, al Milan o alla Juventus, la pressione ce l’hai sempre. Come al Barcellona o al Real Madrid. L’anno scorso era allo Spezia, non aveva la pressione che ha l’Inter, però è meglio giocare la Serie A e la Champions. Poi ci sono quelli pronti a vent’anni e lui fisicamente è già pronto: regge lo sforzo a livello internazionale, dove devi essere una belva. Lui non ha problemi, ha tanta voglia di migliorare e io parlo spesso con i suoi compagni: mi dicono che ha tanta voglia. È un grande talento, la pressione ce l’ha ma è meglio averla: gioca in una grandissima squadra e ha iniziato alla grandissima, ha tutto per diventare un grandissimo attaccante”.

Che effetto ti fa immaginare San Siro abbattuto? 
"Dico finalmente. Bisogna andare avanti, siamo l’unico Paese senza stadi moderni: hanno buttato giù Wembley, si può buttare già qualsiasi cosa. Ci vuole, non vedo l’ora”.

Su chi punteresti per vincere lo scudetto?
“A saperlo andrei a scommettere. Secondo me la squadra più forte è l’Inter, l’ho sempre detto e lo penso ancora oggi. Non vuol dire che vincerà lo scudetto, però se vedo le rose dico Inter. Poi vedremo a fine campionato”.

Che idea ti sei fatto dell’Inter di Chivu? 
“Bisogna aspettare, siamo solo a poche partite e farà bene sicuramente. Ha un’ottima squadra, aspettiamo: l’Inter è una squadra molto forte, l’anno scorso non ha vinto il campionato ma ha fatto due finali Champions in tre anni. È una grande squadra”.

Tornando a Pio Esposito. Cosa cambia a livello internazionale?
“Lo sforzo che fai a livello internazionale è maggiore, in Nazionale o in Champions devi reggere il confronto e lui lo regge. Questo è molto positivo, poi dipende dalla posizione: quando giochi là davanti serve più fisico. E se non sei tosto fatichi, invece lui è un gigante ed è anche bravo con la squadra: tanta roba”.

Che pensi della Nazionale di Gattuso? 
“Non ci penso più, fatichiamo troppo. Siamo tra le nazionali più forti al mondo e fatichiamo ad andare ai Mondiali, potremmo parlarne per ore. Probabilmente faremo lo spareggio anche battendo la Norvegia: ci saranno ancora tensioni, stress, cose difficili da superare. L’Italia deve passare, non è una suqadretta: l’azzurro ci deve essere sempre ai Mondiali. Il compito di Gattuso è difficile, intanto vediamo le prossime due partite”.

Il Milan di Allegri che impressione ti ha fatto?
“Ha iniziato alla grande… Ha perso con la Cremonese e tutti addosso, ora sta andando bene. Ma mancano tantissime partite”.

Ora c’è Juve-Milan, chi ti piace di più?
“La Juve ha giocato ieri sera, ha giorni in meno per recuperare. È una partita importante, sono curioso perché la guarderà tutto il mondo”.

Articoli correlati
Inter, J. Martinez in porta. Vieri: "E se poi gioca bene? Sommer va lasciato tranquillo"... Inter, J. Martinez in porta. Vieri: "E se poi gioca bene? Sommer va lasciato tranquillo"
Vieri ricorda Armani: "Ero all'Inter e mi disse che l'unico colore era il blu. Buttai... Vieri ricorda Armani: "Ero all'Inter e mi disse che l'unico colore era il blu. Buttai tutti i vestiti"
Pio Esposito alla ribalta, Vieri: "Deve giocare, è forte. Italia? Manca un po' di... Pio Esposito alla ribalta, Vieri: "Deve giocare, è forte. Italia? Manca un po' di tutto"
Altre notizie Serie A
Atalanta-Como, i convocati di Fabregas: sei gli assenti per la trasferta di Bergamo... Atalanta-Como, i convocati di Fabregas: sei gli assenti per la trasferta di Bergamo
Como, Ludi: "Rischioso esporre Fabregas in conferenza. Non l'ho mai sentito parlare... Como, Ludi: "Rischioso esporre Fabregas in conferenza. Non l'ho mai sentito parlare male"
Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato... Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato Guendouzi
Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la... Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la Cremonese"
Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"... Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"
Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret... Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret
Inter-Atletico Madrid a Bengasi, adesso c'è anche l'ufficialità: la nota dei due... Inter-Atletico Madrid a Bengasi, adesso c'è anche l'ufficialità: la nota dei due club
Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: oltre ad Audero out anche Terracciano Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: oltre ad Audero out anche Terracciano
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
4 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
5 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
Ora in radio
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà live!
EuroMaracanà
Football rewind 19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Repliche 20:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Thuram non è gravissimo. Chi al suo posto? Al 90% ho già deciso"
Immagine top news n.2 Gattuso, sei cambi rispetto a settembre e un 9 in meno: il punto sui convocati dell'Italia
Immagine top news n.3 Italia, ecco i convocati di Gattuso: no a Chiesa, prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi
Immagine top news n.4 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, tre italiane in Top 20. Inter la migliore, la Roma perde una posizione
Immagine top news n.6 Tare: "Non si può andare più in alto del Milan. Jashari? Ha tutto per essere un grande"
Immagine top news n.7 Gasperini lo aveva previsto. Questa Roma deve abituarsi velocemente a giocare ogni tre giorni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.3 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, Tudor tolga Koopmeiners e aggiunga un attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta-Como, i convocati di Fabregas: sei gli assenti per la trasferta di Bergamo
Immagine news Serie A n.2 Como, Ludi: "Rischioso esporre Fabregas in conferenza. Non l'ho mai sentito parlare male"
Immagine news Serie A n.3 Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato Guendouzi
Immagine news Serie A n.4 Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la Cremonese"
Immagine news Serie A n.5 Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"
Immagine news Serie A n.6 Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Dionigi: "Col Cesena partita speciale. Servirà gestire al meglio le energie"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena
Immagine news Serie B n.4 Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic
Immagine news Serie B n.5 Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in casa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Citrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Immagine news Serie C n.4 Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
Immagine news Serie C n.5 La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso