Fiorentina, solo 7.500 tifosi al Franchi per il Sigma Olomouc: pesa la chiusura delle curve

Sarà un 'Artemio Franchi' diverso dal solito quello che questa sera accoglierà la Fiorentina per la sfida contro il Sigma Olomouc. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il colpo d’occhio sarà meno suggestivo rispetto a quanto accaduto in altre occasioni. Sugli spalti sono attesi circa 7.500 tifosi viola, un dato condizionato sia dai lavori di restauro sia dalle restrizioni UEFA.

Nel computo rientrano i 3.400 abbonati al mini-pacchetto europeo, che comprende anche le gare casalinghe contro AEK Atene e Dinamo Kiev. Per l’appuntamento di questa sera sono stati venduti circa 4.000 biglietti singoli.

A incidere sul dato complessivo anche l’inagibilità della Curva Fiesole, chiusa per i lavori in corso, e la squalifica della Curva Ferrovia, ancora interdetta al pubblico per decisione UEFA (seconda e ultima giornata da scontare).