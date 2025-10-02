Serie B, i migliori attaccanti dopo la 6ª giornata: Ghedjemis prende il largo

La sesta giornata di Serie B, il primo turno infrasettimanale di questa stagione, si è chiuso ieri sera con quattro pareggi su quattro partite. Guardando anche al martedì sono addirittura 8 i pareggi in questa giornata. A vincere sono solo due squadre il Frosinone e la Juve Stabia. I laziali hanno battuto 3-1 in casa il Cesena, ottenendo il secondo successo consecutivo e raggiungendo il Modena in vetta alla classifica. I campani invece hanno avuto la meglio del Mantova al Menti raggiungendo quota 10 punti in campionato. Per il resto tutti pareggi. Il Modena rimane in testa alla graduatoria, venendo però ripreso dal Frosinone, dopo aver pareggiato 0-0 sul campo della Carrarese. Stesso risultato anche a Genova tra la Sampdoria, che dà continuità al pareggio di Bari, e il Catanzaro e al Barbera nel big match di giornata tra Palermo e Venezia.

Non riesce più a vincere l'Empoli che non ottiene i tre punti dalla prima giornata di campionato. Gli azzurri hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Monza. 1-1 è finita anche la sfida dell'Adriatico tra Pescara e Sudtirol e il match del Mapei Stadium tra Reggiana e Spezia. I liguri tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive anche se restano ancora orfani della vittoria. Continua il buon periodo dell'Avellino che dopo la sconfitta alla prima giornata ha iniziato una serie di 5 risultati utili consecutivi. Gli irpini hanno pareggiato 2-2 a Padova contro i biancoscudati. Pari 2-2 infine anche tra Virtus Entella e Bari.

Torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto dopo ogni giornata, questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la sesta giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Attaccanti

1. Ghedjemis (Frosinone) 7.00 (6)

2. Candellone (Juve Stabia) 6.63 (4)

3. Gliozzi (Modena) 6.58 (6)

4. Ciervo (Cesena) 6.50 (6)

5. Merkaj (Südtirol) 6.50 (6)